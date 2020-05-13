Почему снизилась скорость доступа в Интернет в ДНР

13 Май 2020 2020-05-14T00:09:15+03:00

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Вечером 13 мая в ДНР снизилась скорость доступа в Интернет. Жители разных районов Донецка и других городов Республики стали сообщать о перебоях. После шести часов вечера в Министерстве связи пояснили, что скорость доступа в Интернет в Республике снизилась в связи с аварией в России.

- Произошла авария на телекоммуникационной сети одного из наших партнеров на территории Российской Федерации, из-за чего по всей Донецкой Народной Республики наблюдается снижение скорости доступа к сети Интернет. Восстановительные мероприятия ведутся, время устранения последствий аварии уточняется, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Спустя некоторое время многие жители стали сообщать том, что скорость наладилась. Однако у некоторых абонентов по-прежнему наблюдаются неполадки. Остается надеяться, что к утру скорость доступа будет прежней.

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ИСТОЧНИК KP.RU