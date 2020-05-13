2020-05-13T23:38:30+03:00
Общество

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко

Средства необходимы на питание (специальные смеси) после химиотерапии
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Закрыт сбор денег Кире Головченко, которая сражается с онкологией. Фото: Время добрыхЗакрыт сбор денег Кире Головченко, которая сражается с онкологией. Фото: Время добрых
Изменить размер текста:

Благотворительный фонд «Время добрых» сообщил о еще одном радостном событии. Закрыт сбор денег Кире Головченко, которая сражается с онкологией. Необходимую сумму на энтеральное питание после химиотерапии собирали чуть больше двух недель.

- Благодарим всех-всех-всех, кто вместе с нами изо дня в день противостоит самой страшной детской болезни! Ваша поддержка и отзывчивость - это тот самый шанс, который так необходим нашим маленьким онкобольным подопечным в их борьбе за жизнь! – написали волонтеры и констатировали закрытие сбора.

Сбор на 36 тысяч рублей был открыт 28 апреля. Ежедневно Кира нуждается в специализированном энтеральном питании, которое она получает через гастростому. Обычную пищу измученный химиотерапией маленький организм не усваивает. В день это 2 бутылочки объёмом 500 миллилитров. В месяц - 60 бутылочек. Стоимость одной - около 600 рублей. На питание для Киры ежемесячно необходимо около 36 000 рублей.

- Для одинокой мамы, которая помимо Киры воспитывает троих деток, это космическая сумма, - говорят волонтеры. - Медуллобластома не оставила Кире шанса на счастливое детство, но вернуть его еще возможно. Мы очень хотим, чтобы Кира победила этого монстра.

Медуллобластома – это злокачественная опухоль, которая развивается из эмбриональных клеток.

Читайте также

«Думали – простуда, оказался – рак»: 3-летняя девочка борется со страшной болезнью

Благотворительный фонд «Время добрых» открыл сбор на лечение девочки из Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему снизилась скорость доступа в Интернет в ДНР
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко
Украинская армия два часа обстреливала окраину Донецка из зениток
ВСУ ударили по Ясиноватой
Украинские телеканалы готовят в Станице Луганской постановочные сюжеты для дискредитации ЛНР
Детвора из Донбасса приняла участие в конкурсе «Вся радость жизни»
Киев не готов открывать новые пункты пропуска в Донбассе
В расположениях ВСУ в Донбассе эпидобстановка с коронавирусом достигла критической ситуации
Денис Пушилин смягчил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Днем 13 мая украинская армия обстреляла Горловку
18 мая в Луганске начнется выдача гуманитарной помощи семьям с детьми в возрасте до трех лет
ВСУ обстреляли мариупольское и донецкое направления
Последствия 10-минутного обстрела: В Старомихайловке пострадала мирная жительница, повреждены три дома
Коронавирус в ДНР обнаружили еще у девяти жителей
Во всех населенных пунктах ЛНР отметили День Республики
Погода в Донецке на день: 13 мая температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла
Погода в Луганске на день: 13 мая ожидается сильный ветер
Открыт сбор средств на лечение 3-летней Радомиры Баша
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Соне Аксеновой
«Лучшее время для красочных фото»: В донецком ботаническом саду наступило время цветения сирени
Всего за десять минут украинские войска выпустили 50 снарядов по мирным жителям ДНР
В ЛНР объявили штормовое предупреждение на 13 мая