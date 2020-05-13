В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко

13 Май 2020 2020-05-13T23:38:30+03:00

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Благотворительный фонд «Время добрых» сообщил о еще одном радостном событии. Закрыт сбор денег Кире Головченко, которая сражается с онкологией. Необходимую сумму на энтеральное питание после химиотерапии собирали чуть больше двух недель.

- Благодарим всех-всех-всех, кто вместе с нами изо дня в день противостоит самой страшной детской болезни! Ваша поддержка и отзывчивость - это тот самый шанс, который так необходим нашим маленьким онкобольным подопечным в их борьбе за жизнь! – написали волонтеры и констатировали закрытие сбора.

Сбор на 36 тысяч рублей был открыт 28 апреля. Ежедневно Кира нуждается в специализированном энтеральном питании, которое она получает через гастростому. Обычную пищу измученный химиотерапией маленький организм не усваивает. В день это 2 бутылочки объёмом 500 миллилитров. В месяц - 60 бутылочек. Стоимость одной - около 600 рублей. На питание для Киры ежемесячно необходимо около 36 000 рублей.

- Для одинокой мамы, которая помимо Киры воспитывает троих деток, это космическая сумма, - говорят волонтеры. - Медуллобластома не оставила Кире шанса на счастливое детство, но вернуть его еще возможно. Мы очень хотим, чтобы Кира победила этого монстра.

Медуллобластома – это злокачественная опухоль, которая развивается из эмбриональных клеток.

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ИСТОЧНИК KP.RU