Детвора из Донбасса приняла участие в конкурсе «Вся радость жизни»

13 Май 2020 2020-05-13T18:58:16+03:00

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Завершился конкурс детских рисунков «Вся радость жизни» по произведениям писательницы Татьяны Рик. В нем могут приняли участие не только дети из России, но и из Республик Донбасса.

- Из Донецка поступило 17 работ от 15 детей в возрасте от 6 до 17 лет и еще несколько работ из города Воинской славы - Горловки. Наибольшую активность проявили учащиеся начальной школы, - рассказали организаторы конкурса. - Анастасия Сушка стала лауреатом конкурса в старшей возрастной группе, а работы еще 7-ми человек отмечены особым мнением председателя жюри - Татьяны Рик, или получили памятные дипломы от партнеров конкурса. Из более чем 100 произведений писательницы, ребята выбрали 12 наиболее любимых книг, в том числе "Лесные животные и ёжик Шуня", "Цветы и бабочка Авдотья", "Здравствуйте, Имя Существительное!"

Рисунок Коваленко Татьяны. Фото: архив конкурса

Этот конкурс стал не просто возможностью получить призы от известной писательницы, но и открыть для себя ее книги, с которыми ребенок поймет, что учиться, оказывается, можно легко и приятно!

Татьяна Рик – известная детская писательница, автор более чем 30 книг, художник-иллюстратор, преподаватель, психолог, ведет творческие уроки по скайпу. Она человек активный и творческий, не все знают, что много лет она передвигается в инвалидной коляске, но она не унывает: много путешествует, выступает перед детьми, пишет книги, растит сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU