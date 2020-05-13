2020-05-13T14:14:31+03:00
Общество

18 мая в Луганске начнется выдача гуманитарной помощи семьям с детьми в возрасте до трех лет

Об этом сообщили в столичной мэрии
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Выдача гуманитарной помощи начнется 18 мая. Фото: lugansk.wikiВыдача гуманитарной помощи начнется 18 мая. Фото: lugansk.wiki
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В столице Луганской Народной Республики 18 мая начнется выдача детской адресной гуманитарной помощи. Она положена семьям с детьми в возрасте до трех лет. Об этом сообщили в городской администрации Луганска.

- Выдача адресной продовольственной гуманитарной помощи за апрель семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в городе 18 мая, – говорится в сообщении.

Гуманитарную помощь можно будет получить в пунктах выдачи, расположенных на базе управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска, по следующим адресам:

Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11, Жовтневый район – квартал Волкова, 30а, Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а, Ленинский район – улица Котельникова, 17,

- Пункты выдачи гумпомощи работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (выдача производится до 16.00), в пятницу – с 8.00 до 15.45 (выдача производится до 15.00), перерыв – с 12.00 до 13.00, - рассказали в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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