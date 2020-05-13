2020-05-13T11:53:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР обнаружили еще у девяти жителей

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 208 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 208 жителейЗа все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 208 жителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них один медработник, - рассказали в здравоохранительном учреждении Республики. - Состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 176 пациентов, выписаны – 27 человек, летальных случаев – 5, - рассказали в здравоохранительном учреждении ДНР.

В министерстве здравоохранения ДНР напомнили, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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