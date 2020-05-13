2020-05-13T09:40:34+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 13 мая ожидается сильный ветер

13 мая погода в Луганске будет теплой
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Ожидаются порывы ветра. Фото: facebook.comОжидаются порывы ветра. Фото: facebook.com
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13 мая в Луганской Народной Республике будет тепло. Температура воздуха от +7 градусов ночью до +17 градусов днем. По сообщению синоптиков, местами ожидается сильный ветер.

- Днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске от +8 до +17 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках от +9 до +15 градусов.

В Перевальске, Стаханове от +7 до +16 градусов.

Народный прогноз погоды: 13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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