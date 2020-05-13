Погода в Донецке на день: 13 мая температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла

13 Май 2020 2020-05-13T10:17:30+03:00

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В столице Донецкой Народной Республики 13 мая будет тепло. По прогнозам синоптиков температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла.

- Днем и вечером небо в Донецке будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков, - говорится в сообщении синоптиков.

Утро 13 мая начнется с +7°С, и уже к обеду столбик термометра покажет +13°С. Скорость ветра до 6,5 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: 13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

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ИСТОЧНИК KP.RU