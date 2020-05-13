2020-05-13T18:01:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В расположениях ВСУ в Донбассе эпидобстановка с коронавирусом достигла критической ситуации

Число заболевших и умерших от инфекции военнослужащих скрывается от общественности
Екатерина Сорока
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Работа группы в зоне "ООС" спланирована в период с 11 по 17 мая. Фото: rus.uatv.uaРабота группы в зоне "ООС" спланирована в период с 11 по 17 мая. Фото: rus.uatv.ua
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В расположениях ВСУ в Донбассе эпидобстановка в бригадах ВСУ достигла критической ситуации. Реальное число заболевших и умерших скрывается не только от общественности, но и командования. Чтобы узнать обстановку в бригадах командующий оперативно-тактической группировки «Север» генерал Петр Ромигайло дал приказ создать специальную рабочую группу. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой вследствие активного распространения коронавирусной инфекции в зоне " операции объединенных сил" командование в срочном порядке пытается предпринять меры по ее локализации, — сообщил представитель. — В связи с этим приказом командующего ОГТ "Север" Ромигайло создана рабочая группа.

По мнению Ромигайло, такие меры должны помочь остановить распространение коронавируса. Хоть ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР и сообщал, что киевские силовики не смогли даже создать надлежащих условий для карантина военных с подозрением на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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