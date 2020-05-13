В расположениях ВСУ в Донбассе эпидобстановка с коронавирусом достигла критической ситуации
В расположениях ВСУ в Донбассе эпидобстановка в бригадах ВСУ достигла критической ситуации. Реальное число заболевших и умерших скрывается не только от общественности, но и командования. Чтобы узнать обстановку в бригадах командующий оперативно-тактической группировки «Север» генерал Петр Ромигайло дал приказ создать специальную рабочую группу. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой вследствие активного распространения коронавирусной инфекции в зоне " операции объединенных сил" командование в срочном порядке пытается предпринять меры по ее локализации, — сообщил представитель. — В связи с этим приказом командующего ОГТ "Север" Ромигайло создана рабочая группа.
По мнению Ромигайло, такие меры должны помочь остановить распространение коронавируса. Хоть ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР и сообщал, что киевские силовики не смогли даже создать надлежащих условий для карантина военных с подозрением на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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