Во всех населенных пунктах ЛНР отметили День Республики

13 Май 2020 2020-05-13T10:50:39+03:00

Хоть коронавирус и внес свои коррективы в майские праздники луганчан, но торжества по случаю Дня Республики прошли во всех городах и районах ЛНР по плану. Фото: ЛИЦ

Церемония поднятия флага, возложение цветов, автопробеги и марафоны – каждый населенный пункт сам решил, как отмечать памятную дату

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12 мая жители ЛНР отмечают шестилетие со дня объявления результатов Референдума по вопросу самоопределения. В связи с этим весь день луганчане проводят праздничные и торжественные мероприятие. Церемония поднятия флага Республики, возложение цветов, автопробеги и беговые марафоны – каждый населенный пункт сам решил, как отметить памятную дату.

— Спустя 70 лет после победного мая 45-го года на нашу землю пришел май 2014-го, когда мы сделали решительный единственно правильный выбор на всенародном референдуме. Тогда мы встали все как один за наши ценности, за нашу историю и культуру, а сегодня под сенью реющего флага, когда мы пролистываем страницы нашей шестилетней истории и подводим итоги, есть все основания утверждать, что все было не зря, Луганская Народная Республика состоялась, — сказал глава администрации Первомайска Николай Токарев.

Весь день граждане ЛНР получают поздравления от единомышленников со всего мира. К их числу относится президент Южной Осетии, общественники из Конго, представители стран Юной Америки, Азии и Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU