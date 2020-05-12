«Лучшее время для красочных фото»: В донецком ботаническом саду наступило время цветения сирени

12 Май 2020 2020-05-12T19:22:58+03:00

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Лучшее место для того, чтобы сделать пару красочных фотографий для социальных сетей - это донецкий ботанический сад. Там сейчас идет время цветения кустов сирени. Об этом сообщили сотрудники сада на своей официальной странице ВКонтакте.

— На сегодняшний день невозможно представить себе весенний сад без благоухающих кустов сирени поражающих не только своим ароматом, но и дивной красотой, с которой не сравнится, пожалуй, ни одно растение, — пишут сотрудники ботсада.

В ботаническом саду высажены кусты различных сортов сирени. Они различаются между собой окраской, строением, размерами цветков и соцветий. Также на цвет цветов влияет почва. Но наиболее яркие оттенки розового можно увидеть в пасмурную погоду, чем в солнечную. Так что тучи, которые сейчас практически каждый день можно увидеть на небе, только сыграют на руку фотографам.

Напомним, что донецкий ботанический сад не находится на данный момент на карантине. Прогуляться по его территории и полюбоваться цветением сирени можно в любой день с 9 до 18 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU