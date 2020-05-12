12 Май 2020 2020-05-12T11:06:48+03:00

Коронавирус в ДНР выявили еще у 15 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 199 человек

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В минздраве Республики заявили, что коронавирус в ДНР, согласно проведенным исследованиям 12 мая, выявлен еще у 15 жителей.

- Один случай заболевания выявлен у приезжего с Российской Федерации, 14 положительных результатов были выявлены у контактных лиц с заболевшими Covid-19 ранее, из них один медицинский работник, - сообщили в министерстве.

Очаги заболевания локализованы и все контактные лица находятся под наблюдением медиков. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За все время в Республике выявили 199 случаев коронавируса. Из них на лечении находятся 167 пациентов. Выписаны – 27 человек. Летальных случаев – 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU