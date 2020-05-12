Погода в Луганске на день: 12 мая температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла

12 Май 2020 2020-05-12T07:11:01+03:00

За последние 130 лет 12 мая в Луганске максимальная температура была 32 градуса тепла, а минимальная – 0. Фото: instagram.com/olejnik_oleg

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Погода в Луганске на 12 мая мало чем будет отличаться от предыдущего дня. В столице Республике все также местами ожидается усиления ветра и облачность, но без осадков. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют плюс 22-24 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU