Погода в Луганске на день: 12 мая температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла
Погода в Луганске на 12 мая мало чем будет отличаться от предыдущего дня. В столице Республике все также местами ожидается усиления ветра и облачность, но без осадков. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют плюс 22-24 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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