2020-05-11T20:40:25+03:00
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До особого распоряжения междугородние и международные перевозки в ЛНР останутся закрытми

С 13 мая будут возобновлено движение транспорта городского и пригородного сообщения
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такие меры будут до особого распоряжения. Фото: ЛИЦТакие меры будут до особого распоряжения. Фото: ЛИЦ
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Движение междугородного и международного регулярного пассажирского транспорта остается закрытым на всей территории Республики до особого распоряжения. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.

- Движение междугородного, международного регулярного пассажирского транспорта общего пользования остается закрытым на всей территории Республики до особого распоряжения, - говорится в сообщении.

С 13 мая рекомендовано возобновить движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения во всех регионах Республики, кроме Алчевска, Первомайска, Перевальска, Свердловска и поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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