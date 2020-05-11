До особого распоряжения междугородние и международные перевозки в ЛНР останутся закрытми
Движение междугородного и международного регулярного пассажирского транспорта остается закрытым на всей территории Республики до особого распоряжения. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.
- Движение междугородного, международного регулярного пассажирского транспорта общего пользования остается закрытым на всей территории Республики до особого распоряжения, - говорится в сообщении.
С 13 мая рекомендовано возобновить движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения во всех регионах Республики, кроме Алчевска, Первомайска, Перевальска, Свердловска и поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU