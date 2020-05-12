Погода в Донецке на день: Вечером 12 мая обещают небольшой дождь

12 Май 2020 2020-05-12T08:30:35+03:00

За последние 130 лет 12 мая в Донецке максимальная температура была почти 30 градусов, а минимальная – 2 градуса. Фото: Руслан Красовский

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Погода в Донецке на 12 мая будет переменчивой. Утро начнется с ясного неба, но после на небе появятся облака. Они покроют все небо и будет казаться, что на улице пасмурно. А к вечеру и вовсе поднимется ветер, как предвестник дождя.

В этот день в Донецке будет тепло. Воздух прогреется до 20 градусов тепла. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью около 7 - 15 метров в секунду. Обещанный дождь вечером будет кратковременным, обещают синоптики.

Народный прогноз погоды. 12 мая – это день памяти девяти мучеников Кизических. В народе они считаются толкователями сновидений и избавителями от оспы. Так же на этот день у наших предков было несколько обычаев. Один из них касался здоровья. Чтобы весь следующий год оно не подводило, а только стало крепче, в полдень нужно выйти на дорогу и подставить лицо под солнечные лучи.

Для прогноза погоды на лето у них также было одно интересное наблюдение. Если восход солнца на 12 мая был ясным, то следующие три месяца будет хорошая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU