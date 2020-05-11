2020-05-11T13:44:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР ввели строгий режим самоизоляции для жителей поселка Фрунзе

Решение приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Строгий режим самоизоляции вводится с 23.00 12 маяСтрогий режим самоизоляции вводится с 23.00 12 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в поселке Фрунзе, что в Славяносербском районе ЛНР, ввели строгий режим самоизоляции. Решение приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия Луганской Народной Республики.

- С 23.00 12 мая вводит строгий режим самоизоляции на территории прифронтового поселка городского типа Фрунзе, - сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

Напомним, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР продлила действие строгого режима самоизоляции для жителей Свердловска, Перевальска, Алчевска и Первомайска. При этом на большей части ЛНР некоторые ограничительные меры отменены, возобновляется работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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