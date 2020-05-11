В ЛНР ввели строгий режим самоизоляции для жителей поселка Фрунзе
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в поселке Фрунзе, что в Славяносербском районе ЛНР, ввели строгий режим самоизоляции. Решение приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия Луганской Народной Республики.
- С 23.00 12 мая вводит строгий режим самоизоляции на территории прифронтового поселка городского типа Фрунзе, - сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.
Напомним, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР продлила действие строгого режима самоизоляции для жителей Свердловска, Перевальска, Алчевска и Первомайска. При этом на большей части ЛНР некоторые ограничительные меры отменены, возобновляется работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.
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