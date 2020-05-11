День Республики в ДНР отмечают онлайн: Программа трансляций

Российские артисты, общественные деятели и спортсмены выступят сегодня на телеканалах ДНР с поздравлениями по случаю Дня Республики. Об этом сегодня сообщили в Русском центре.

1. Онлайн-лекция от Высшей Школы Экономики

В понедельник, 11 мая, в рамках интеграционной программы Русского центра сотрудники системы образования ДНР прослушают онлайн-лекцию от Высшей Школы Экономики. Онлайн-лекция «Что такое социология и почему она не интересуется людьми?» организована факультетом социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики». Лекцию проведет академический руководитель образовательной программы «Социология», профессор, доктор философских наук Ольга Кузина.

Планируется, что к прослушиванию присоединятся сотрудники управлений и отделов городов и районов ДНР. Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

2. Онлайн-трансляция ОО «Молодая Республика» в честь Дня Республики

В понедельник, 11 мая, в рамках интеграционной программы Русского центра общественные деятели из регионов РФ присоединятся к онлайн-трансляции ОО «Молодая Республика» в честь Дня Республики. С 11:00 до 20:00 состоится онлайн-шоу, организованное общественной организацией «Молодая Республика» в честь дня Республики.

В программу войдут развлекательные и интеллектуальные конкурсы, розыгрыши подарков, выступления творческих коллективов, КВН, а также прямые включения с гостями из ДНР и РФ.

Ожидается, что с поздравлениями в прямом эфире выступят депутат Московской областной думы VI созыва, председатель комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов; начальник Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Олег Иванов; председатель общероссийской общественной молодежной патриотической организации РСВА «НАСЛЕДИЕ» Виталий Шереметьев; российская актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, Почётный деятель искусств Москвы Виктория Тарасова.

Трансляция состоится по ссылке.

3. Онлайн-трансляция по случаю Дня Республики от ОД «Донецкая Республика»

В понедельник, 11 мая, в рамках интеграционной программы Русского центра общественные деятели из регионов РФ примут участие в онлайн-трансляции общественного движения «Донецкая Республика» в честь Дня Республики. С 10:00 до 22:00 состоится онлай-стрим «С Республикой в сердце».

Трансляция состоится из здания Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика». К участию присоединятся гости из Российской Федерации. Онлайн-включение разбито на блоки, которые поделены в соответствии с профессиональной деятельностью приглашенных гостей.

С поздравлениями в прямом эфире выступят общественные и политические деятели из разных регионов Российской Федерации, а также российские артисты: общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер Николай Стариков; общественный деятель, политолог, депутат Государственной Думы РФ 5-го созыва, член Общественной палаты РФ Сергей Марков; политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко; народный артист РФ; певец, актёр, музыкант, композитор Александр Буйнов.

На момент смены гостей между блоками будет проходить онлайн-викторина, которая предполагает общение с жителями Республики. Участникам будут заданы вопросы по истории ДНР.

Трансляция состоится по ссылке.

4. Поздравления от известных личностей РФ в честь Дня ДНР

В понедельник, 11 мая, в рамках интеграционной программы Русского центра более тридцати артистов, спортсменов и общественных деятелей из Москвы и Санкт-Петербурга поздравят жителей ДНР с Днем Республики.

Жителей поздравят: Авраам Руссо, Алексей Гоман, Алексей Огурцов, Анна Семенович, Артур Беркут, Аскольд Запашный, Вадим Самойлов, Вика Цыганова, Виктор Рыбин, Виктория Тарасова, Наталья Сенчукова, Николай Стариков, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Сергей Бобунец, Сергей Куприк, Сергей Маховиков, Сергей Шаргунов и другие.

Шесть лет назад жители Донбасса проголосовали за независимость Донецкой Народной Республики. Тогда состоялся беспрецендентный по явке и единодушию Референдум. За этот выбор Украина заставила заплатить дончан кровью, открыв огонь по мирным городам и селам Донбасса.

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