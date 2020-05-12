Разведка ДНР выявила украинские минометы калибром 82 миллиметров вблизи линии фронта
Разведка Республики выявила очередной схрон украинских военных. Военные незалежной оставили несколько крупнокалиберных минометов в жилом районе села Водяное, что находится неподалеку от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
— За прошедшие сутки в зоне ответственности 57-й отдельной мотопехотной бригады в жилом районе населенного пункта Водяное выявлены три миномета калибром 82 миллиметров, — говорится в сообщении.
По Минским соглашениям Республика и Украина должны отвести все тяжелое вооружение от линии разграничения на 15 километров. ДНР договоренности выполняет. Украина в очередной раз проигнорировала Минские соглашения, поскольку село Водяное находится всего в пяти километрах от линии разграничения. В зоне опасности находятся жилые районы Донецка и территория в районе аэропорта.
Читайте также
Украина выпустила по территории ДНР 80 снарядов
Повреждены подстанции Республиканского оператора "Феникс", разрушены дома (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»