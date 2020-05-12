2020-05-12T15:48:19+03:00
Политика

Разведка ДНР выявила украинские минометы калибром 82 миллиметров вблизи линии фронта

Крупнокалиберные минометы были установлены вблизи жилмассива села Водяное
Екатерина Сорока
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Разведка Республики выявила очередной схрон украинских военных. Военные незалежной оставили несколько крупнокалиберных минометов в жилом районе села Водяное, что находится неподалеку от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— За прошедшие сутки в зоне ответственности 57-й отдельной мотопехотной бригады в жилом районе населенного пункта Водяное выявлены три миномета калибром 82 миллиметров, — говорится в сообщении.

По Минским соглашениям Республика и Украина должны отвести все тяжелое вооружение от линии разграничения на 15 километров. ДНР договоренности выполняет. Украина в очередной раз проигнорировала Минские соглашения, поскольку село Водяное находится всего в пяти километрах от линии разграничения. В зоне опасности находятся жилые районы Донецка и территория в районе аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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