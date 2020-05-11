2020-05-11T12:41:19+03:00
Общество

Российские звезды поздравят дончан с Днем Республики

Дончан поздравят Авраам Руссо, Вика Цыганова, Ольга Кормухина и многие другие артисты России
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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11 мая 2014 года состоялся легендарный Референдум. Фото: ДАН11 мая 2014 года состоялся легендарный Референдум. Фото: ДАН
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Российские артисты, общественные деятели и спортсмены выступят сегодня на телеканалах ДНР с поздравлениями по случаю Дня Республики.

Русский центр сообщил, что жителей поздравят: Авраам Руссо, Алексей Гоман, Алексей Огурцов, Анна Семенович, Артур Беркут, Аскольд Запашный, Вадим Самойлов, Вика Цыганова, Виктор Рыбин, Виктория Тарасова, Наталья Сенчукова, Николай Стариков, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Сергей Бобунец, Сергей Куприк, Сергей Маховиков, Сергей Шаргунов и другие.

Шесть лет назад в этот день дончане сделали свой выбор, единодушно проголосовав на Референдуме за независимость Донецкой Народной Республики.

Свой выбор дончане были вынуждены подтвердить кровью. Увы, война, которую развязала Украина против мирных граждан, до сих пор продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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