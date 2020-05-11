11 Май 2020 2020-05-11T10:48:01+03:00

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 184 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 184 человек

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Согласно проведенным исследованиям 10 мая, коронавирус в ДНР выявлен еще у трех жителей государства. Об этом 11 мая сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Положительные результаты тестирования были выявлены у контактных лиц с заболевшими Covid-19 ранее, - сообщили в здравоохранительном учреждении Республики. - Очаги заболевания локализованы и все контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников.

В Минздраве Республики отметили, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За все время в ДНР зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 27 человек выздоровели и были выписаны из больницы, пятеро скончались. Лечение продолжают 152 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU