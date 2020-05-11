Погода в Луганске на день: 11 мая луганчанам обещают +21

11 Май 2020 2020-05-11T07:22:05+03:00

Донбасс сейчас стоит весь в цвету. Фото: Евгении Карпачевой

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Температура воздуха в ЛНР 11 мая будет до 21 градуса тепла днем, местами ожидается гроза и усиление ветра.

- С 21.00 10 мая до 21.00 11 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза; ветер западный 9-14 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21 градус тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 18-20 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU