Погода в Луганске на день: 11 мая луганчанам обещают +21
Температура воздуха в ЛНР 11 мая будет до 21 градуса тепла днем, местами ожидается гроза и усиление ветра.
- С 21.00 10 мая до 21.00 11 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза; ветер западный 9-14 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21 градус тепла, - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 19-21 градус тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 18-20 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU