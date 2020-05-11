2020-05-11T06:44:34+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 11 мая пройдет без осадков

Днем сегодня +21 и пасмурно
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке уже неделю льют дожди. Фото: Евгении КарпачевойВ Донецке уже неделю льют дожди. Фото: Евгении Карпачевой
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Дождливая погода, которая пришла в Донецк на прошлой неделе, похоже, решила взять передышку. 11 мая синоптики осадков нам не обещают.

Днем в Донецкой Народной Республике +21, ночью +9. Небо будет безоблачным только с утра, а днем и вечером будет пасмурно. Ветер до 4 м/с. Атмосферное давление - 746 мм рт ст.

Этот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.

Похожей погода будет оставаться и завтра, во вторник, а вот в среду в Донецк опять вернутся дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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