2020-05-10T22:04:30+03:00
Политика

Как украинские военные переправляют ворованное в Донбассе оружие вглубь страны

Сотрудники СБУ задержали колонну 58-й бригады
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украденное в Донбассе оружие украинские вояки продают в других регионах Украины. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраденное в Донбассе оружие украинские вояки продают в других регионах Украины. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сотрудники СБУ во время досмотра колонны техники 58-й бригады нашли большое количество оружия и боеприпасов, которое вывозилось из зоны ООС вглубь Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

- 8 мая сотрудники СБУ задержали колонну техники 58-й бригады, которая под прикрытием ротации перевозила часть имущества на станцию погрузки в Краматорске. В ходе проверки обнаружено неучтенное оружие: 30 автоматов АК-74, 2 противотанковых ракетных комплекса, 24 станковых гранатометов СПГ и около 5 тысяч патронов, - говорится в сообщении.

Также в одном из цинков с патронами нашли 900 граммов марихуаны. Солдат Вятко пояснил, что зелье ему передал солдат Карнаух во время выполнения боевой задачи в районе Верхнеторецкого с просьбой передать командиру батальона.

Тем временем, «сюрприз» ожидал командира 93-й бригады полковника Дмитрия Брыжинского на позициях 1-го механизированного батальона. Там во время оборудования позиции подорвался сержант Корбут. Получил тяжелые ранения. Комбриг лично приехал разобраться и обнаружил схрон, в котором находились два автомата АК-74 и цинковые ящики с патронами общим количеством 6 480 штук.

- После опроса командиров взводов комбригу удалось выяснить, что вооружение было предназначено для продажи. Этим занимался командир батальона Сергеенко, который совместно с начальником службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) бригады Боровко регулярно списывал вооружение как утраченное в результате ведения боевых действий, – рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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