2020-05-10T18:43:55+03:00
Политика

«С длинными лапами и когтями!» На юге Донбасса появились мухи-кровососки

Жителей Мариуполя напугало необычное насекомое
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В квартиру мариупольцев залетела необычная муха - с шестью длинными лапками и коготками. Фото: MRPL.cityВ квартиру мариупольцев залетела необычная муха - с шестью длинными лапками и коготками. Фото: MRPL.city
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Жителей подконтрольного Украине Мариуполя напугало необычное насекомое, которое залетело к ним в квартиру. Сразу бросилось в глаза – у чудища шесть длинных лапок с коготками. Муху поймали и отнесли к специалистам.

- Это муха-кровососка, - сообщила энтомолог городской паразитологической лаборатории Людмила Доценко. – Для наших краев достаточно редкое насекомое. Этот паразит питается кровью животных и птиц, а иногда и человека.

Впрочем, для людей муха-кровососка не опасна – инфекционные болезни не переносит. Однако ее укус может быть болезненным, а слюна иногда вызывает аллергическую реакцию.

Муха может сосать кровь у лошадей, коров и даже собак. Уж их-то кровососка будет серьезно досаждать. Хотя, по заверению специалистов Мариуполя, жалобы на «нападения» необычных мух к ним не поступали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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