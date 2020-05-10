Двое бойцов 30-й бригады ВСУ подорвались на украинских минах из-за отказа комбрига купить карту минных полей

10 Май 2020 2020-05-10T17:37:43+03:00

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В Донбассе двое бойцов 30-й отдельной механизированной бригады (омбр) подорвались на мине и получили тяжелые ранения. Незадолго до трагедии соединение сменило по ротации 72-ю омбр. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- При проведении минирования местности в районе позиций на переднем крае произошел подрыв минно-взрывного устройства, установленного инженерным подразделением 72-й омбр. В результате подрыва двое военнослужащих третьего батальона получили тяжелые ранения, – рассказал Осадчий.

Он отметил, что командир 30-й бригады полковник Иван Гараз не смог договориться с комбригом 72-й бригады полковником Артемом Богомоловым о передаче формуляров минных полей. За эти документы было запрошено 100 тысяч гривен (250 тысяч рублей). По украинской традиции подобные важные боевые документы передаются прибывшим в зону ООС за денежное вознаграждение. Как, впрочем, и оборудование опорных пунктов и штабов.

- Гараз посчитал, что Богомолов запросил слишком высокую цену, и платить отказался, – сообщил представитель Народной милиции. – А понесенные небоевые потери будут представлены как полученные в результате обстрелов.

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ИСТОЧНИК KP.RU