Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Каратели из 28-й бригады ВСУ обстреляли ремонтную бригаду Донецкой железной дороги

10 Май 2020 2020-05-10T15:17:11+03:00

Ремонтников обстреляли, когда они проводили осмотр железнодорожного полотна на участке перегона Еленовка-Сигнальное. Фото: trainphoto.org.ua

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Сегодня днем каратели из 2-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ открыли стрелковый огонь по ремонтной бригаде Донецкой железной дороги в тот момент, когда работники проводили осмотр железнодорожного полотна на участке перегона Еленовка-Сигнальное. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР.

- Ремонтники успели вовремя укрыться за насыпью, благодаря чему жертв удалось избежать. Важно отметить, что сотрудники бригады находились в установленной оранжевой униформе и украинские каратели не могли не знать, что стреляли по мирным жителям, - говорится в сообщении.

Также в экстренном заявлении НМ ДНР сообщается, что сегодня украинские боевики из 59-й бригады обстреляли Горловку из 120-мм минометов. Жертв удалось избежать, но от разрыва мины пострадали две базовые станции сотовой связи на улице Горнопромышленной.

Одна из станций разрушена, вторая повреждена. Более трехсот абонентов остались без связи. Люди лишены возможности в случае необходимости вызывать экстренные службы.

- Мы призываем международные правозащитные организации зафиксировать факт, что украинские боевики не только наносят ущерб гражданкой инфраструктуре и лишают здоровья мирных жителей, но и целенаправленно препятствуют в оказании помощи мирным людям, попавшим в экстренную ситуацию, - отмечается в заявлении НМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU