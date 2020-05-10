2020-05-10T15:17:11+03:00
Политика

Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Каратели из 28-й бригады ВСУ обстреляли ремонтную бригаду Донецкой железной дороги

Украинские оккупанты продолжают террор населения Донбасса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Ремонтников обстреляли, когда они проводили осмотр железнодорожного полотна на участке перегона Еленовка-Сигнальное. Фото: trainphoto.org.uaРемонтников обстреляли, когда они проводили осмотр железнодорожного полотна на участке перегона Еленовка-Сигнальное. Фото: trainphoto.org.ua
Изменить размер текста:

Сегодня днем каратели из 2-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ открыли стрелковый огонь по ремонтной бригаде Донецкой железной дороги в тот момент, когда работники проводили осмотр железнодорожного полотна на участке перегона Еленовка-Сигнальное. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР.

- Ремонтники успели вовремя укрыться за насыпью, благодаря чему жертв удалось избежать. Важно отметить, что сотрудники бригады находились в установленной оранжевой униформе и украинские каратели не могли не знать, что стреляли по мирным жителям, - говорится в сообщении.

Также в экстренном заявлении НМ ДНР сообщается, что сегодня украинские боевики из 59-й бригады обстреляли Горловку из 120-мм минометов. Жертв удалось избежать, но от разрыва мины пострадали две базовые станции сотовой связи на улице Горнопромышленной.

Одна из станций разрушена, вторая повреждена. Более трехсот абонентов остались без связи. Люди лишены возможности в случае необходимости вызывать экстренные службы.

- Мы призываем международные правозащитные организации зафиксировать факт, что украинские боевики не только наносят ущерб гражданкой инфраструктуре и лишают здоровья мирных жителей, но и целенаправленно препятствуют в оказании помощи мирным людям, попавшим в экстренную ситуацию, - отмечается в заявлении НМ ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители ДНР: Зеленский с идеей поставить колокол мира в Донецке похож на шута с бубенцами

Так дончане отреагировали на инициативу президента Украины, озвученную в момент, когда ВСУ беспрерывно обстреливали столицу ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое бойцов 30-й бригады ВСУ подорвались на украинских минах из-за отказа комбрига купить карту минных полей
Украина продолжает перекраивать территорию Донбасса по-своему
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Каратели из 28-й бригады ВСУ обстреляли ремонтную бригаду Донецкой железной дороги
В Донбассе над Азовским морем пронесся смерч
Жители ДНР: Зеленский с идеей поставить колокол мира в Донецке похож на шута с бубенцами
В День Победы украинские каратели выпустили по жителям ДНР 220 мин, снарядов и гранат
В минздраве рассказали, сколько случаев коронавируса в ДНР выявили за все время
В Славянске вандалы осквернили памятник советскому Воину-освободителю - изобразили флаг украинских националистов
После Дня Победы жителей Донецка и Горловки разбудил грохот от взрывов мин и гранат
В Мариуполе горожане облили краской машину с флагом украинских националистов
Погода в Луганске на день: 10 мая местами гроза, до 16 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 10 мая ожидается местами дождь и до +16 градусов
В Донецке запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы
Украинские боевики вечером 9 мая нанесли минометный удар по Донецку
В ДНР провели персональные парады для ветеранов
Ко Дню Победы в ЛНР раздавали копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года
Украинские боевики заминировали дорогу на Попасную
День Победы в Донецке 2020: Под окнами ветеранов выступают артисты и военные в форме Красной армии
Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков: Чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом
Парад Победы в Луганске: Народная милиция организовала автопробег ретро-техники
Жители Алчевска сшили 38-метровое полотнище из треугольников с именами ветеранов войны
День Победы в Донецке 2020: Глава ДНР Денис Пушилин возглавил колонну автопробега «Великой Победы»
Мэр Ясиноватой поздравил участника Парада Победы 1945 года
Украинские боевики накануне Дня Победы почти в три раза увеличили интенсивность обстрелов
Глава ЛНР Леонид Пасечник: Пока жива история – наш народ духовно силен
Глава ДНР Денис Пушилин: Наш долг - отстоять историческую правду о ключевой роли советских людей в освобождении мира от фашизма
От коронавируса в ДНР выздоровели еще 6 человек
Детвора Донецка к 9 мая украсила открытками свои дворы
Погода в Луганске на день: 9 мая небольшой дождь с грозой, до + 19 градусов