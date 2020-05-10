В минздраве рассказали, сколько случаев коронавируса в ДНР выявили за все время

10 Май 2020 2020-05-10T10:48:52+03:00

За минувшие сутки коронавирусом в ДНР заболел еще один человек. Фото: Минздрав ДНР

За минувшие сутки коронавирусом в ДНР заболел еще один человек

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В Минздраве Республики заявили, что за сутки коронавирус в ДНР выявили у одного жителя.

- Положительный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию обнаружен у медицинского работника. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Всего по состоянию на 10.00 10 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 181. Из них на лечении - 149 пациентов, выписаны – 27 человек. За все время в Республике 5 летальных случаев от коронавируса.

Напомним, в Республике действует горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU