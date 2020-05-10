Погода в Луганске на день: 10 мая местами гроза, до 16 градусов тепла

10 Май 2020 2020-05-10T08:50:39+03:00

Дождливая и прохладная погода не испортила луганчанам праздничного настроения. Фото: lug-info.com

Западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду

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10 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь и даже гроза. Ветер западный 9-14 м/с, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 11-16 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла. Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 13-15 градусов тепла днем.

11 мая ожидается переменная облачность, днем местами гроза, температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла. 12 мая – переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 4-9, днем 17-22 градуса выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU