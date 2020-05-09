2020-05-09T16:05:04+03:00
75 лет Великой Победы

Парад Победы в Луганске: Народная милиция организовала автопробег ретро-техники

А также провели адресные концерты для жителей города
Екатерина Сорока
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Всего будет проведено 12 адресных концертов. Фото: ЛИЦВсего будет проведено 12 адресных концертов. Фото: ЛИЦ
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Парад Победы в Луганске отложили из-за угрозы распространения коронавируса. Так же поступили в ДНР и России. Но вместо большого парада Народная милиция Республики организовала автопробег ретро-техники. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции Ян Лещенко.

— Народной милицией ЛНР спланирована акция ко Дню 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал Лещенко. — В рамках акции три колонны движутся по городу по определенному маршруту. В составе колонн – историческая техника, личный состав переодет в форму времен Великой Отечественной войны, оркестр, артисты будут поздравлять жителей города с праздником Великой Победы.

Когда маршрут закончится, одна из колон отправилась во дворы многоэтажных домов, чтобы дать мини-концерт с песнями военных лет.

Главным сюрпризом для жителей Луганска станет выступление местных знаменитостей – военный ансамбль «Новороссия». Коллектив известен далеко за пределами ЛНР. Они ездят с турами в ДНР, Крым и Россию. Сегодня послушать их выступление можно вживую с балкона своей квартиры.

— Сегодня у нас уникальный День Победы. К сожалению, не будет парада на Театральной площади. Но зато вот такие колонны ездят по всему городу. Мы заезжаем во дворы, даем концерты, по две-три песни, чтобы успеть поздравить как можно больше ветеранов и других жителей нашего Луганска, — рассказал руководитель ансамбля «Новороссия» Народной милиции ЛНР Роман Разум.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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