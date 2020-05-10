Погода в Донецке на день: 10 мая ожидается местами дождь и до +16 градусов

10 Май 2020 2020-05-10T08:03:05+03:00

В воскресенье в Донецке будет более комфортная погода, чем в субботу Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке будет дуть западный ветер со скоростью до 9 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

10 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 7 до 16 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть в западном направлении, скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывы до 9 м/с.

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: «Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают». Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето, скорее всего, ветреным будет.

11 и 12 мая заметно потеплеет. В понедельник - до +20 градусов, во вторник - до +22 градусов. Осадков не ожидается. Будет солнечно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 9 мая 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU