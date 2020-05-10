2020-05-10T08:03:05+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 10 мая ожидается местами дождь и до +16 градусов

В Донецке будет дуть западный ветер со скоростью до 9 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В воскресенье в Донецке будет более комфортная погода, чем в субботуВ воскресенье в Донецке будет более комфортная погода, чем в субботуФото: Юрий СОБОЛЕВ
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10 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 7 до 16 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть в западном направлении, скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывы до 9 м/с.

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: «Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают». Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето, скорее всего, ветреным будет.

11 и 12 мая заметно потеплеет. В понедельник - до +20 градусов, во вторник - до +22 градусов. Осадков не ожидается. Будет солнечно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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