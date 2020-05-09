Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 мая 2020 года: что известно на данный момент

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики заявили, что согласно проведенным исследованиям 8 мая коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 жителей.

- Среди выявленных 21 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у лиц из числа контактных с заболевшими ранее и 3 случая инфицирования у лиц ранее прибывших с Российской Федерации. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении ведомства.

По результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением выписано еще 6 пациентов. Всего по состоянию на 10.00 9 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 180:

на лечении - 148 пациентов

выписаны – 27 человек

летальных случаев – 5.

Министерство здравоохранения Республики напоминает, что при первых симптомах необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию или по телефону к участковому врачу. Также необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Читайте также

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 8 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 8 мая 2020 года (подробнее)