Коронавирус в ЛНР, последние новости на 8 мая 2020 года: что известно на данный момент
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили у 29 жителей. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.
- На сегодняшний день зарегистрировано 232 случая инфекции, за сегодняшний день – 29 случаев, - сказала она.
Пащенкоотметила, что 27 из 29 зарегистрированных за последние сутки случаев заболевания приходится на Луганск.
- Все 27 случаев – это контакты по предыдущим заболевшим, которые были зарегистрированы ранее, - сказала Глава Минздрава Республики.
Наталия Пащенко рассказала о состоянии здоровья зараженного коронавирусной инфекцией главного врача столичной многопрофильной больницы № 4.
- Что касается состояния здоровья главного врача больницы, да эта информация сегодня активно обсуждается в интернете, на сегодня состояние стабильно тяжелое, - сказала она. - По четвертой городской больнице принято решение сегодня перераспределить население Камброда под наблюдение 11-й, 12-й поликлиник и железнодорожной больницы – сегодня это клиника катастроф.
Руководитель здравоохранительного ведомства подчеркнула, что принятые меры по противодействию распространения Covid-19 дали свои плоды – в ряде городов на протяжении долгого времени не регистрируют новых случаев заражения.
- В Стаханове в течение 10 дней у нас не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, в Брянке за 20 дней, в Антраците и Красном Луче за 34 дня, - рассказала министр здравоохранения ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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