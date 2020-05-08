Коронавирус в ЛНР, последние новости на 8 мая 2020 года: что известно на данный момент

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили у 29 жителей. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

- На сегодняшний день зарегистрировано 232 случая инфекции, за сегодняшний день – 29 случаев, - сказала она.

Пащенкоотметила, что 27 из 29 зарегистрированных за последние сутки случаев заболевания приходится на Луганск.

- Все 27 случаев – это контакты по предыдущим заболевшим, которые были зарегистрированы ранее, - сказала Глава Минздрава Республики.

Наталия Пащенко рассказала о состоянии здоровья зараженного коронавирусной инфекцией главного врача столичной многопрофильной больницы № 4.

- Что касается состояния здоровья главного врача больницы, да эта информация сегодня активно обсуждается в интернете, на сегодня состояние стабильно тяжелое, - сказала она. - По четвертой городской больнице принято решение сегодня перераспределить население Камброда под наблюдение 11-й, 12-й поликлиник и железнодорожной больницы – сегодня это клиника катастроф.

Руководитель здравоохранительного ведомства подчеркнула, что принятые меры по противодействию распространения Covid-19 дали свои плоды – в ряде городов на протяжении долгого времени не регистрируют новых случаев заражения.

- В Стаханове в течение 10 дней у нас не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, в Брянке за 20 дней, в Антраците и Красном Луче за 34 дня, - рассказала министр здравоохранения ЛНР.

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