2020-05-08T10:49:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 мая 2020 года: в Республике умерла медсестра с Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 8 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР выявлен у 156 жителейЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 156 жителейФото: Андрей АБРАМОВ
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По данным министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики на 10.00 8 мая коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей.

- Согласно проведенным исследованиям 7 мая, выявлено 9 случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что все случаи инфицирования новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у лиц из числа контактных с заболевшими ранее.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказывают в здравоохранительном учреждении Республики. - По результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением выписано еще три пациента.

В министерстве заявили о еще одном летальном случае с Covid-19.

- В возрасте 62 лет скончалась медицинская сестра, с ранее выявленной коронавирусной инфекцией, - рассказали в ведомстве.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 156 жителей. 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы, пять человек скончались, лечение продолжают 130 жителей Республики.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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