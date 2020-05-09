В Донецке запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы
В Донецке был запущен праздничный фейерверк в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он был организован сразу на двух площадках: на площади имени Ленина и в районе парка Щербакова.
Отголоски салюта, который длился 10 минут, были слышны сразу в нескольких районах Донецка. Одновременно прошла акция «Фонарики Победы». Каждый желающий подошел к своим окнам и зажег свечи или фонари, что символизировало дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
В столице ДНР запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы.Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Праздничный артиллерийский салют сегодня был и в Луганске. Жители смотрели его из окон своих домов.
Напомним, что сегодня традиционного Парада Победы не было. Большинство праздничных мероприятий прошли онлайн. В ДНР были автопробег «Великой Победы» и парады для одного ветерана.
В Донецке запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы.Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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ИСТОЧНИК KP.RU