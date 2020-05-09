2020-05-09T23:15:07+03:00
Общество

В Донецке запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы

Он был организован сразу на двух площадках [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы. Фото: ВКонтактеВ Донецке запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы. Фото: ВКонтакте
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В Донецке был запущен праздничный фейерверк в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он был организован сразу на двух площадках: на площади имени Ленина и в районе парка Щербакова.

Отголоски салюта, который длился 10 минут, были слышны сразу в нескольких районах Донецка. Одновременно прошла акция «Фонарики Победы». Каждый желающий подошел к своим окнам и зажег свечи или фонари, что символизировало дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

В столице ДНР запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Праздничный артиллерийский салют сегодня был и в Луганске. Жители смотрели его из окон своих домов.

Напомним, что сегодня традиционного Парада Победы не было. Большинство праздничных мероприятий прошли онлайн. В ДНР были автопробег «Великой Победы» и парады для одного ветерана.

В Донецке запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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