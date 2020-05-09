9 Май 2020 2020-05-09T23:15:07+03:00

Он был организован сразу на двух площадках [видео]

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В Донецке был запущен праздничный фейерверк в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он был организован сразу на двух площадках: на площади имени Ленина и в районе парка Щербакова.

Отголоски салюта, который длился 10 минут, были слышны сразу в нескольких районах Донецка. Одновременно прошла акция «Фонарики Победы». Каждый желающий подошел к своим окнам и зажег свечи или фонари, что символизировало дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/778291" frameborder="0"></iframe> В столице ДНР запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Праздничный артиллерийский салют сегодня был и в Луганске. Жители смотрели его из окон своих домов.

Напомним, что сегодня традиционного Парада Победы не было. Большинство праздничных мероприятий прошли онлайн. В ДНР были автопробег «Великой Победы» и парады для одного ветерана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/778288" frameborder="0"></iframe> В Донецке запустили праздничный фейерверк в честь Дня Победы.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU