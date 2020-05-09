2020-05-09T18:49:49+03:00
Политика

Украинские боевики заминировали дорогу на Попасную

Это стало известно разведке ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики заминировали дорогу на Попасную. Фото: dnr-live.ruУкраинские боевики заминировали дорогу на Попасную. Фото: dnr-live.ru
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Вооруженные формирования Украины установили больше пяти ста противотанковых мин вблизи дороги в районе Попасной. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- В районе населенного пункта Попасная боевики 30-й бригады Вооруженных формирования Украины установили больше пяти ста противотанковых мин ТМ-62 вблизи автомобильной дороги Т0504 общего пользования, используемой населением для передвижения и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для патрулирования, - говорится в сообщении.

Ранее украинские вояки установили больше трех ста противотанковых мин в поле в районе Попасной.

- Поле находится вблизи автомобильной дороги Т0504 общего пользования, используемой населением для передвижения и представителями миссии ОБСЕ для патрулирования, - сообщалось в Управлении Народной милиции.

Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в Республиках Донбасса. Обстрелы, стягивание средств и сил – все это говорит о нежелании Киева соблюдать объявленное перемирие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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