2020-05-09T19:50:33+03:00
75 лет Великой Победы

Ко Дню Победы в ЛНР раздавали копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года

Активистами роздали больше тысячи экземпляров газеты
Екатерина Сорока
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В газете «Правда» от 9 мая 1945 года был опубликован «Акт о военной капитуляции». Фото: mir-lug.infoВ газете «Правда» от 9 мая 1945 года был опубликован «Акт о военной капитуляции». Фото: mir-lug.info
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Сегодня в населенных пунктах Перевалльского района ЛНР активисты раздавали местным жителям копии победной газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Мир Луганщине».

— Раздача победной газеты на всех территориях нашего района символична, потому что мы должны помнить свою историю. Сейчас Украина пытается навязать нам свои идеалы и ценности, но мы никогда не сдадимся, ведь наши герои – это наши ветераны, наша гордость – это день Победы, — сказала исполняющая обязанности руководителя исполнительного комитета Перевальского территориального отделения общественного движения Мария Михайлова.

Раздача газеты началась в 9 утра. Активисты прошлись по центральным улицам городов и поселков района и каждому прохожему копию знаменитой газеты. Всего они раздали больше тысячи экземпляров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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