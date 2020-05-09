Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков: Чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом

9 Май 2020 2020-05-09T16:58:59+03:00

В Республике гордятся подвигом своих предков, которые не делили друг друга по национальностям

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Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков поздравил ветеранов, военнослужащих и жителей Республики с Днем Великой Победы.

- Поздравляем наших ветеранов, военнослужащих и жителей Республики с Днем Великой Победы. Это был подвиг великой и могучей страны. Это был ваш подвиг, дорогие ветераны. В этот светлый день мы чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, - сказал Денис Синенков.

Начальник Народной милиции подчеркнул:

- Преступники, пришедшие к власти на Украине, пытаются переписать историю и навязать обществу идеологию фашизма. Но это у них не получится! Мы все гордимся подвигом своих предков, которые не делили друг друга по национальностям при достижении победы над «коричневой чумой».

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ИСТОЧНИК KP.RU