2020-05-09T16:58:59+03:00
Общество

Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков: Чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом

В Республике гордятся подвигом своих предков, которые не делили друг друга по национальностям
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Синенков: Чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Фото: ДАНСиненков: Чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Фото: ДАН
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Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков поздравил ветеранов, военнослужащих и жителей Республики с Днем Великой Победы.

- Поздравляем наших ветеранов, военнослужащих и жителей Республики с Днем Великой Победы. Это был подвиг великой и могучей страны. Это был ваш подвиг, дорогие ветераны. В этот светлый день мы чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, - сказал Денис Синенков.

Начальник Народной милиции подчеркнул:

- Преступники, пришедшие к власти на Украине, пытаются переписать историю и навязать обществу идеологию фашизма. Но это у них не получится! Мы все гордимся подвигом своих предков, которые не делили друг друга по национальностям при достижении победы над «коричневой чумой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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