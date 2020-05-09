Жители Алчевска сшили 38-метровое полотнище из треугольников с именами ветеранов войны

9 Май 2020 2020-05-09T15:30:27+03:00

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Жители Алчевска сшили 38-метровое полотнище из треугольников с именами ветеранов Великой Отечественной. Так прошла традиционная акция «Синий платочек».

- В День Победы в Алчевске прошла традиционная акция «Синий платочек». Готовить ее начали в январе. Горожане на небольшие матерчатые треугольники наносили имена своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а организаторы акции сшили их в единое полотнище памяти, - рассказали в администрации Алчевска.

Длина полотнища составляет 38 метров, ширина - 1,2 метра. «Синий платочек» состоит из 1216 имен ветеранов войны из Алчевска.

- Эта акция памяти у нас проходит уже несколько лет, и все больше людей присоединяются к ней. Мы делаем все, чтобы честь и слава наших дедов никогда не была забыта. Чтобы никому не удалось умалить их подвиг. Чтобы их имена звучали сквозь годы. Так мы сможем защитить нашу Победу, - сказала глава города Алчевска Наталья Пяткова.

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ИСТОЧНИК KP.RU