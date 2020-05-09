2020-05-09T14:55:43+03:00
Общество

День Победы в Донецке 2020: Глава ДНР Денис Пушилин возглавил колонну автопробега «Великой Победы»

В День Победы в Донецке 2020 состоялся самый масштабный автопробег в ДНР
Никита МАКАРЕНКОВАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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Глава ДНР Денис Пушилин возглавил колонну автопробега «Великой Победы»Глава ДНР Денис Пушилин возглавил колонну автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В честь Дня Победы в Донецке 2020 состоялся автопробег «Великой Победы». С Победным знаменем, под песни военных лет колонна автомобилей с прикрепленными фото участников Великой Отечественной войны, защитников Республики, воинов-интернационалистов прошла по центральным улицам Донецка.

Колонну возглавил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на машине ГАЗ «Победа». Этот автомобиль был назван в честь Победы Советского народа над гитлеровской Германией и выпускался с 1946 по 1958 годы.

Глава ДНР отметил, что День Победы – главный всенародный праздник, который отмечают миллионы людей по всему миру – все, кто чтит подвиг советского воина-освободителя.

- Сегодня мы видим порыв всех жителей Донецкой Народной Республики, достойный поступок, который позволил нам достойно отметить героические поступки наших предков. Мы прекрасно понимаем и осознаем, какой ценой далась та Победа в далеком 1945 году. Наша задача – чтить, помнить и передавать память последующим поколениям. А сегодня хочется поздравить всех русских, всех жителей нашей большой России с этим великим праздником. Пусть впереди нас ждут только новые победы! – сказал Денис Владимирович.

В автопробеге приняли участие больше тысячи автомобилистов. В финале машины выстроились в форме юбилейной даты «75» в парке культуры и отдыха Ленинского Комсомола.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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