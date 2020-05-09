Мэр Ясиноватой поздравил участника Парада Победы 1945 года

9 Май 2020 2020-05-09T14:50:09+03:00

В марте в Ясиноватой проходил парад для одного ветерана. Фото: ВКонтакте

Житель Ясиноватой служил в батальоне, который бросал штандарты поверженного Третьего Рейха на Красной площади

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Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко поздравил с 75-летием Победы ветерана Великой Отечественной Алексея Кужильного и вручил ему юбилейную медаль Республиканской ветеранской организации.

- Позвольте выразить свое уважение и почтение Вам, поблагодарить за то, что Вы сделали для этого мира, внесли большой вклад в победу над фашизмом. Желаю Вам исключительного здоровья, - обратился Шевченко к Кужильному.

Кужильный Алексей Николаевич - участник Парада Победы 24 июня 1945 года. Он один из двухсот бойцов особого батальона, который бросал штандарты поверженного Третьего Рейха на Красной площади. Воевал с сентября 1941 года. Был минером, служил в саперном полку НКВД. В конце войны - в отдельной мотострелковой дивизии внутренних войск имени Дзержинского. После войны работал на железной дороге, в военизированной охране, штабе гражданской обороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU