Мэр Ясиноватой поздравил участника Парада Победы 1945 года
Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко поздравил с 75-летием Победы ветерана Великой Отечественной Алексея Кужильного и вручил ему юбилейную медаль Республиканской ветеранской организации.
- Позвольте выразить свое уважение и почтение Вам, поблагодарить за то, что Вы сделали для этого мира, внесли большой вклад в победу над фашизмом. Желаю Вам исключительного здоровья, - обратился Шевченко к Кужильному.
Кужильный Алексей Николаевич - участник Парада Победы 24 июня 1945 года. Он один из двухсот бойцов особого батальона, который бросал штандарты поверженного Третьего Рейха на Красной площади. Воевал с сентября 1941 года. Был минером, служил в саперном полку НКВД. В конце войны - в отдельной мотострелковой дивизии внутренних войск имени Дзержинского. После войны работал на железной дороге, в военизированной охране, штабе гражданской обороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU