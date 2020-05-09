Глава ЛНР Леонид Пасечник: Пока жива история – наш народ духовно силен

9 Май 2020 2020-05-09T14:11:09+03:00

Глава ЛНР пожелал ветеранам и участникам Великой Отечественной крепкого здоровья, мира и добра

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Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с 75-й годовщиной Великой Победы.

- 9 мая - священная дата для каждого жителя Луганщины, символ воинской славы и доблести, навсегда вписанный в летопись нашего государства.

На героической Луганской земле никогда не померкнет слава подвига советского народа. Свои герои есть в каждой семье, память о них бережно хранят и передают из поколения в поколение. Пока жива история – наш народ духовно силен. Никогда нельзя забывать об этом!

Продолжая славные ратные и трудовые традиции предков, мы с гордостью и честью носим звание потомков героев-освободителей. А память о Великой Победе вдохновляет и вселяет уверенность, придает силу в борьбе с фашизмом.

Глава ЛНР пожелал ветеранам и участникам Великой Отечественной крепкого здоровья, мира и добра. И пообещал:

- Мы непременно преодолеем все трудности и соберемся большой семьей, чтобы пронести знамена Победы и портреты родных в строю «Бессмертного полка». И обязательно с особой радостью отметим юбилейную дату Победы.

Напомним, что в этом году празднование Дня Победы проходит в основном в онлайн-режиме. Юбилейная дата будет отмечаться после преодоления пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU