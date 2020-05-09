Глава ДНР Денис Пушилин: Наш долг - отстоять историческую правду о ключевой роли советских людей в освобождении мира от фашизма

9 Май 2020 2020-05-09T12:29:12+03:00

Пушилин: Наш долг - отстоять историческую правду о ключевой роли советских людей в освобождении мира от фашизма. Фото: denis-pushilin.ru

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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с 75-ой годовщиной Великой Победы.

- Наш главный всенародный праздник - День Победы. Вместе с нами его отмечают миллионы людей по всему миру - все, кто чтит подвиг советского воина-освободителя. Наша армия 75 лет назад добилась величайшего триумфа в противостоянии с фашистской машиной смерти. Донбассу в планах Гитлера была отведена особая роль. Важнейший индустриальный центр Советского Союза с мощной топливно-энергетической базой считался одной из главных целей в стратегии немецких агрессоров по разгрому экономики СССР, - отметил Денис Владимирович.

В военных действиях во время Великой Отечественной принимали участие 456 тысяч жителей бывшей Донецкой области, из них 275 удостоились звания Героя Советского Союза.

- Прошли десятилетия, и вновь Донбасс стал казаться лакомой добычей для современных сторонников идей фашизма и неонацизма. На этот раз - дорвавшихся к власти в результате госпереворота в Киеве. На нашу долю пришлась трудная битва, но мы не подвели, отстояв наши ценности, подлинную историю, дорогие завоевания, - сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что долг нынешнего поколения - отстоять историческую правду о героизме советского народа и о его ключевой роли в освобождении мира от фашистских захватчиков и передать следующим поколениям силу духа народа-победителя.

Напомним, что в этом году празднование Дня Победы проходит преимущественно в онлайн-формате. Перенесены Парад Победы и шествие Бессмертного полка на неопреденное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU