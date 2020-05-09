От коронавируса в ДНР выздоровели еще 6 человек

9 Май 2020 2020-05-09T10:46:31+03:00

При первых симптомах необходимо обращаться за медицинской помощью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 180 жителей

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В Минздраве Республики заявили, что согласно проведенным исследованиям коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 жителей за прошлые сутки.

- Среди выявленных 21 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у лиц из числа контактных с заболевшими ранее и 3 случая инфицирования у лиц ранее прибывших из России. Состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

Также за прошедшие сутки по результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением выписано еще 6 пациентов.

Напомним, свою работу продолжает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU