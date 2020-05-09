Погода в Луганске на день: 9 мая небольшой дождь с грозой, до + 19 градусов

9 Май 2020 2020-05-09T09:56:08+03:00

9 мая в Луганске небольшой дождь с грозой, до + 19 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Луганске будет дуть юго-западный ветер, порывами до 20 метров в секунду

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9 мая в ЛНР температура воздуха будет до 19 градусов тепла днем, местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республике ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами во время грозы порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 16-18 градусов тепла днем.

10 мая, по предварительному прогнозу, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU