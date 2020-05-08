День Победы в Донецке 2020: что запланировано на 9 мая

День Победы в Донецке 2020 планировали отметить с размахом, однако из-за угрозы распространения коронавируса в Республике были введены ограничения на проведение массовых мероприятий. В связи с этим Парад Победы и шествие Бессмертного полка перенесли на неопределенный срок.

В афише мероприятий на 9 мая, которую опубликовали на официальном сайте общественного движения «Донецкая Республика», значатся только те события, которые не будут угрожать здоровью граждан.

АФИША НА 9 МАЯ

9.00 Автопробег Великой Победы.

Точка сбора на автомобилистов пройдет на стоянке возле Торгового Центра «Мост» по адресу: Донецк, Ленинский проспект, 148. Каждый участник получит Знамя Победы, флаг ДНР и РФ. Приветствуется оформление автомобиля в стиле Великой Отечественной войны.

19.00 «Минута молчания» на всех телеканалах Республики.

После ее окончания приглашаем каждого выйти на балкон или встать у открытого окна, держа в руках фотографии с портретами своего родственника – участника войны или труженика тыла, и исполнить песню «День Победы».

22.00 Акция «Фонарики Победы».

Зажгите свечу или фонарик на окне в память о тех, кто воевал в Великой Отечественной войне! Никто не забыт, ничто не забыто!

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ:

Проект-акция «Поём Двором» - исполнение военных песен из открытых окон во дворах. Записываем исполнение на видео и выкладываем в социальные сети.

Проект «Улица Героев» - праздничное оформление жителями Республики окон, подъездов, придомовой территории, ограждений частных домов красочными композициями ко Дню Победы.

Акция «Георгиевская лента» - раздача георгиевских лент в определенных местах в городах и районах Республики.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ГРАФИКУ:

Проект-акция «Парад для одного ветерана» - прохождение парадного расчета у дома ветерана.

Фронтовая бригада – театрализованное поздравление под окнами домов и ветеранов.

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