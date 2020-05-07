2020-05-07T22:41:47+03:00
Общество

Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы»

В Донецком ботаническом саду на сирени повязывают георгиевские ленточки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы»Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецком ботаническом саду к сиреням, названия которых посвящены Победе в Великой Отечественной войне и ее героям, повязывают георгиевские ленточки. Об этом «КП» сообщила куратор коллекции сирени Елена Виноградова.

- Акция «Сирень Победы» является международной. Всероссийской она стала с 2015 года, с 70-летия Победы. В далеком 1945 году победителей встречали ветками сирени, - рассказала Елена Николаевна.

«Маршал Жуков», «Капитан Гастелло», «Алексей Маресьев», «Защитникам Бреста» - названия сортов сирени, которая растет в Донецком ботаническом саду. Например, цветы сорта «Алексей Маресьев» небесно голубого цвета с пропелерообразным изгибом лепестков.

В сирингарии столицы ДНР около 140 сортов! Это один из самых больших садов сирени в СНГ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы»
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