Погода в Донецке на день: 9 мая будет дождь с грозой, до +15 градусов

9 Май 2020 2020-05-09T08:57:03+03:00

В Донецке будет дуть западный ветер, порывами до 12 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Донецке и Донецкой Народной Республике 9 мая будет малооблачно, дождь, гроза. Утром синоптики прогнозируют +10 градусов. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля. Вечером ожидается +8.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Стефана Великопермского, просветителя, который создал первую азбуку народов пермской земли. До сих пор филологи пользуются его трудами. В это время цветет черемуха и черная смородина, зеленеет садовый жасмин. Наши предки заметили такую примету: если лист березы развернулся полностью - можно сажать картофель.

По прогнозам синоптиков, 10 мая в Донецке и ДНР будет переменная облачность, воздух прогреется еще на несколько градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стала известна дата: Переговоры по Донбассу будут проходить по видеосвязи

Итоги переговоров подведут 14 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU