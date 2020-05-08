Салют на День Победы в Луганске 9 мая 2020: Когда начнется и где смотреть

8 Май 2020 2020-05-08T20:01:56+03:00

Не смотря на перенос Парада салют на День Победы в Луганске 9 мая 2020 состоится

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Председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко сообщил, что салют на День Победы в Луганске 9 мая 2020 состоится.

- Праздничный артиллерийский салют и фейерверк в честь 75-летия Великой Победы состоятся в Луганске 9 мая, - сообщил он.

Мирошниченко напомнил, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции празднование Дня Победы в широком смысле переносится.

Председатель Народного совета ЛНР сообщил, что артиллерийский салют и фейерверк состоятся, по традиции, в 21.00.

- Я думаю, что 75-я годовщина Великой Победы заслуживает такого масштаба именно день в день. Поэтому хочется, чтобы люди были готовы, чтобы не было первых мыслей о том, что у нас снова начинаются боевые действия, - сказал Денис Мирошниченко.

Жители столицы Республики смогут смотреть артиллерийский салют и фейерверк из окон своих домов. Для этого не нужно будет выходить из квартиры.

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Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU