Салют на День Победы в Луганске 9 мая 2020: Когда начнется и где смотреть
Председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко сообщил, что салют на День Победы в Луганске 9 мая 2020 состоится.
- Праздничный артиллерийский салют и фейерверк в честь 75-летия Великой Победы состоятся в Луганске 9 мая, - сообщил он.
Мирошниченко напомнил, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции празднование Дня Победы в широком смысле переносится.
Председатель Народного совета ЛНР сообщил, что артиллерийский салют и фейерверк состоятся, по традиции, в 21.00.
- Я думаю, что 75-я годовщина Великой Победы заслуживает такого масштаба именно день в день. Поэтому хочется, чтобы люди были готовы, чтобы не было первых мыслей о том, что у нас снова начинаются боевые действия, - сказал Денис Мирошниченко.
Жители столицы Республики смогут смотреть артиллерийский салют и фейерверк из окон своих домов. Для этого не нужно будет выходить из квартиры.
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ИСТОЧНИК KP.RU