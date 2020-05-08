2020-05-08T18:24:22+03:00
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Глава ДНР почтил память защитников Саур-Могилы

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Денис Пушилин возложил цветы. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин возложил цветы. Фото: denis-pushilin.ru
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Сегодня, 8 мая, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отправился на Саур-Могилу, чтобы почтить память защитников легендарной высоты. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

- Денис Пушилин возложил венок к мемориальным доскам с именами бойцов Красной армии, погибших в 1943 году, а также цветы к Вечному огню мемориального комплекса и могилам погибших в 2014 году ополченцев, - говорится в сообщении. - История кургана неразрывно связана с освободительной борьбой в годы Великой Отечественной войны и в период современного противостояния Донбасса украинскому нацизму.

В 1943 году через эти места проходил фронт ожесточенных сражений.

- На этом месте погибло более 23 тысяч советских офицеров и солдат, земля здесь в буквальном смысле залита кровью, - рассказывают в пресс-службе. - В 2014 году Саур-Могила снова стала ареной жестоких боев между участниками Народного ополчения Донбасса и военнослужащими армии Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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