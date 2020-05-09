2020-05-09T10:02:54+03:00
Общество

Детвора Донецка к 9 мая украсила открытками свои дворы

Так школьники поздравили всех с Днем Победы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Детвора подошла к заданию творчески. Фото: Елены СемибратовойДетвора подошла к заданию творчески. Фото: Елены Семибратовой
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Даже обычное школьное задание – нарисовать рисунок к 9 мая в дни удаленки приобретает совсем иное звучание.

Детвора с радостью подхватила идею своих учителей к Дню Победы украсить поздравительными открытками собственные подъезды и запечатлеться рядом со своими шедеврами. Ограничений никаких! Хочешь - клей, хочешь – рисуй, главное – с любовью.

Аппликации и рисунки украсили подъезды Донецка. Фото: Елизаветы Шепель

Аппликации и рисунки украсили подъезды Донецка. Фото: Елизаветы Шепель

Уже на следующий день на каждом подъезде появились детские рисунки с поздравлениями к Дню Победы. Белые голубки, кисти сирени, Вечный огонь - в исполнении тех, кто тоже седьмой год ждет победы.

- Как приятно это видеть! Напомнило детство, мы тогда тоже рисовали открытки и поздравляли ими ветеранов. Сегодня тех, кто добыл Победу, почти не осталось, но мне так приятно видеть, что наши дети чтут этот день, что родители им передали память, - говорит моя пожилая соседка.

Такие открытки радуют глаз во многих дворах Донецка и даже в транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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