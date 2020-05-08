В ДНР выпустили почтовую марку «Слава городу-герою Киеву!»

8 Май 2020 2020-05-08T16:15:42+03:00

В ДНР ввели в обращение почтовую марку «Слава городу-герою Киеву!» Фото: postdonbass.com

Она вошла в серию «Города-герои»

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В Донецкой Народной Республике ввели в обращение почтовую марку «Слава городу-герою Киеву!». Об этом сообщили в пресс-службе «Почта Донбасса».

- На художественной почтовой марке № 195 «Слава городу-герою Киеву!» воспроизведено панорамное изображение одного из самых известных в Киеве памятников - монумента «Родина-мать», являющегося центральной скульптурой мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов», - рассказали на почте.

В композицию марки символично включили ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и георгиевской ленты. Присутствует также изображение герба ДНР, обозначен год выпуска.

Стоимость марки 39 рублей.

Также к серии «Города-герои» в ДНР выпустили марки «Слава городу-герою Москве!» и «Слава Брестской крепости-герою!» Тираж каждой марки - 30 016 экземпляров.

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ИСТОЧНИК KP.RU